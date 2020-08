Je wanen in Spanje op het RaadTHUISplein in Drunen

Rond 21.30 uur hebben kauwen zich verzameld in de bomen op het Raadhuisplein in Drunen. Vlak voor het slapengaan nemen ze kennelijk nog even de dag door: er wordt nogal wat lawaai gemaakt. Ze klinken wat opgewonden, wellicht aangestoken door wat ze rondom zich zien. Alle terrassen zijn mudvol, eentje is aangekleed met gele en oranje lampions. Er klinkt livemuziek, vermengd met het klikken van castagnetten. Spaans dus, en dat zien ze ook terug op de borden: er ligt paella op, of er wordt genoten van tapas, weggespoeld met sangria.

Buitenland naar Drunen

Evenementen mag je niet houden, maar we willen toch leven in de brouwerij. Dus besloten de vier horecabedrijven rondom het Raadhuisplein de handen ineen te slaan. Met Zomer op het RaadTHUISplein halen ze het buitenland, dat vanwege corona voor veel vakantiegangers veranderd is in een Verweggistand, naar Drunen toe. Dit weekend de Spaanse sfeer, over twee weken gevolgd door chickenwings en coctails uit de Caraïben. Daarna volgen nog de Italiaanse en Franse keuken.

Zet vier ondernemers bij elkaar, hoor je vier meningen en komt er weinig of niets van de grond. "Dit was snel geregeld", zegt Marieke van Lamoen - van Delft, eigenaar van Plein 13. "We werken al samen met Koningsdag en de 80 van de Langstraat."

Rekening voor de gemeente?

Elke horecaondernemer neemt een thema voor zijn rekening. "Die moet wat erbij hoort regelen", zegt Marieke, die vanwege haar bistro 'Frankrijk' op de menukaart heeft gezet. "Denk aan de sfeermuziek door de dag heen, live-entertainment, andere vlaggen ophangen." Wat ze hoopt: "Die optredens kosten geld. De wethouder heeft al toegezegd een balletje op te gooien bij de gemeente om die rekening te betalen."

Er komt meer bij kijken. "We zijn natuurlijk onze eigen menukaart gewend. Nu moet je schakelen. Zo hebben we vandaag en morgen een tapasbar, we maken zelf sangria. Het is nieuw, je weet niet wat je kunt verwachten. Dus geen gekke dingen doen met de inkoop."

Het weer werkt volop mee. "Gelukkig maar, daardoor is ook zo druk. En we krijgen erg veel leuke reacties." Kortom, is dit ook na corona voor herhaling vatbaar? "Ik kan me voorstellen van wel." Maar ja, ook Zomer op het RaadTHUISplein ontkomt niet aan het onvermijdelijke: eerst evalueren.

Volledig scherm RaadThuisplein Drunen © Jan Zandee