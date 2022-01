Jeanne doet haar 40.000 bidprentjes over aan Jan: ‘Mijn familie vond het maar gek, dode mensen verzamelen’

Brandweer­ka­zer­nes Altena kosten bijna miljoen extra: conflict over wie dat moet betalen

ALTENA - De bouw van drie nieuwe brandweerkazernes in Almkerk, Dussen en Hank is vertraagd. Er is een conflict ontstaan met de aannemer over wie de meerkosten als gevolg van de kostenstijging in de bouw moet betalen. Het gaat inmiddels om bijna een miljoen euro.

28 januari