Jerry kan alles verkopen, maar de Nationale Balkon Beweegdag...

31 mei DEN BOSCH/HEUSDEN - Er zijn allerlei bijzondere manieren om je overleden vader, moeder of een andere dierbare te eren. Door middel van een tattoo, een ring of misschien wel een gedicht. Bart Somers uit Den Bosch gaat een stuk verder. Hij maakt in zijn werkplaats in Heusden het hoofd van zijn moeder na in staal. Een werk van 2,5 meter groot.