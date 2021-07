Jeugd Heusden beweegt veel te weinig. ‘Buurt moet meer uitnodigen om te bewegen’

Streep door zorg en horeca in Waalwijkse Clemens­kerk

3 juli WAALWIJK - Het plan voor zorg en horeca in de Clemenskerk in Waalwijk is van tafel. Projectontwikkelaar Walther Coppens kan er geen geschikte partijen voor vinden. Hij gaat nu voor koopappartementen in het monumentale gebouw.