Jeugd kan voor het eerst terecht bij jeugdsoos Amigos

GIESSEN - Binnen vermaakt de jeugd zich opperbest. Het zet de eerste stappen in het uitgaansleven. Buiten maken ouders een praatje met elkaar. Ze komen een kijkje nemen of hebben hun zoon of dochter afgezet bij jeugdsoos Amigos in sportcafé De Jager in Giessen. Die is, op initiatief van Arie Kant en Oscar van Kuijl, zaterdagavond voor het eerst open. En zoals het zich laat aanzien is het een succes. De jongeren, in de leeftijd van 11 tot 15 jaar, hebben veel plezier en het is druk. Kort nadat de soos open is, zijn er al 125 bezoekers.