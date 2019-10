Jeugdcarnaval luidde noodklok: vrienden van Waspik carnaval melden zich als sponsor

De actie is opgezet door de stichting om enerzijds meer binding te krijgen met de inwoners van Waspik, maar anderzijds om het dreigende financiële tekort te dichten. Waar aanvankelijk gedacht werd aan het werken met verschillende sponsorpakketten, koos de stichting toch voor een simpele en eenduidige manier. ,,Voor 11 euro per carnavalsseizoen kun je Vriend van Maoneblusserslaand worden", vertelt Diana Zwaans die zaterdagmiddag samen met haar collega bestuursleden compleet in geblokte carnavalsjas aanwezig is op het Dorpsplein. De prinsenwagen zorgt voor een sfeervol decor. ,,Op deze manier is het voor iedereen mogelijk carnaval in Waspik te steunen en kunnen we dus meer vrienden maken."

Dat lijkt te lukken. De brief die inwoners van Waspik deze week in de bus kregen, lijkt duidelijk genoeg: er is continu aanloop van mensen die hun ingevulde formulier in de ton komen stoppen. ,,Natuurlijk doe ik mee aan deze actie", vertelt Fons Biemans die zijn formulier ter plaatse invult. ,,Carnaval in Waspik moet blijven bestaan en als we daar allemaal een steentje aan bijdragen dan kunnen onze kinderen in de toekomst ook lekker blijven feesten. In Waspik zijn we sterk om ergens met z'n allen de schouders onder te zetten. Dus dit gaat zeker een succes worden."