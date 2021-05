Jeugdhonk met een dubbelfunctie: ontspanning maar ook preventief tegen drank en drugs

,,Het klusteam van Stichting Dorpshuis heeft er al veel uurtjes in zitten”, vertelt beheerder Wilbert Dekkers als hij samen met zijn partner Petra Bouman de ruimte op de eerste verdieping ‘showt’. ,,We zijn heel blij met al die vrijwilligers.”

Thuis voelen

Op de bovenverdieping is al een nieuwe vloer aangebracht en de elektra vernieuwd. Ook is het plafond aangepast, zijn ramen aangebracht waardoor er van bovenaf een blik op de begane grond geworpen kan worden; aan de zijkanten zijn sfeervolle planken gemonteerd. ,,De jeugd moet zich thuis voelen”, klinkt Dekkers enthousiast. Nog een paar maanden klussen en dan moet de ontmoetingsplaats er gelikt uit zien.

Dekkers is blij dat het jeugdhonk, waar de jeugd gratis terecht kan, er nu komt. Het is een lang gekoesterde wens van hem. ,,Voor de jeugdigen van 10 tot 15 jaar is in Meeuwen en omgeving niets te doen. Gelukkig hebben we nu met de gemeente Altena en de Stichting Dorpshuis de handen ineen kunnen slaan. Alle partijen zien er het nut van in.”

Ontspanning

Een fraaie aanvulling op het dorpshuis dat met de inpandige cafetaria een belangrijke plaats in het dorp inneemt. Het is de bedoeling dat de jeugd er op woensdagmiddag, vrijdag- en zaterdagavond terecht kan. ,,Ook de jeugd uit omliggende dorpen.”

Allereerst is het honk er voor ontspanning. De al in het dorpshuis aanwezige airhockeytafel en tafelbiljart verhuizen naar de eerste verdieping. Er komt een playstation bij. Bordspelen, stripboekjes en voorlichtingsboekjes komen er binnen handbereik. Muziek en discolicht zal niet ontbreken. In het begin wil Dekkers ook één keer per maand een discoavond houden.

Quote Het moet niet langer een taboe zijn om over drank en drugs te spreken. Wilbert Dekkers, Beheerder jeugdhonk

Naast ontspanning heeft het jeugdhonk een ander doel. Het mag misschien wel een soort missie van Wilbert Dekkers worden genoemd. ,,Ik wil preventief bezig zijn rond drank en drugs. De jeugd in deze leeftijdsklasse krijgt er vooral mee te maken als ze naar het voortgezet onderwijs gaat. Het moet niet langer een taboe zijn om er over te spreken.”

Drugsverslaving

Dekkers is op dat vlak ervaringsdeskundige. Zelf werd hij in 2019 in een kliniek in Zuid-Afrika behandeld voor zijn drugsverslaving. Hij weet dus van de hoed en de rand, zodat hij ook ouders die een kind met drugs- of drankprobleem hebben, kan helpen. Hij wordt al regelmatig als vertrouweling in de arm genomen.

Om mensen nog beter van dienst te zijn, volgt Dekkers de HBO-opleiding Social Work. Ook werkt hij samen met instelling voor verslavingszorg Novadic-Kentron, de wijkagenten en jongerenwerkers. Dekkers wil informatieavonden voor ouders houden en gaat zijn verhaal ook in de groepen 7 en 8 van de basisschool vertellen. ,,Ook in het jeugdhonk kan de jeugd bij mij terecht. Als ze er behoefte aan hebben, kunnen ze hun verhaal aan mij vertellen.”

Opening

In september moet het jeugdhonk klaar zijn. ,,De opening wordt speciaal, maar hoe blijft nog even een verrassing.” De ogen van Dekkers, die in de volksmond meestal Willie wordt genoemd, glinsteren.