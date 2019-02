Jeugdmuziekdag Altena: ‘Met veel mensen muziek maken’

ALMKERK - De een na de andere jeugdige muzikant druppelt binnen. Allemaal met hetzelfde doel: deelnemen aan de jaarlijkse Jeugdmuziekdag Altena in 't Verlaat. Jochem Timp (14) uit Andel is één van de eersten. En hij heeft er zin in.

,,Het is leuk om mee te doen. Ik denk dat het voor mij de derde of vierde keer is. Het is zo leuk omdat je met veel mensen muziek maakt." Hij is lid van Andels Fanfare Corps waar hij net als vandaag, trompet speelt. ,,Ik heb ook nog een poosje bugel gespeeld. Maar trompet spelen wilde ik al heel lang. Het wordt vandaag best wel gezellig."

Enthousiasme

Dat verwacht ook Ina van der Mooren, bestuurslid van de organiserende stichting. Dit ondanks dat het aantal deelnemers, ongeveer 90, wat lager ligt dan vorig jaar. ,,Ik weet ook niet waar het aan ligt. Het enthousiasme is er niet minder om. Het is ook fijn om op een vaste groep medewerkers te kunnen rekenen."

Jostein Kiezebrink heeft zoon Dex en dochter Jara, beiden lid van ONS in Nieuwendijk, gebracht. Vooral zijn dochter keek er naar uit. ,,Dex (7), de jongste heeft er meer moeite mee. Het mooie van deze dag is het sociale karakter, hoe mensen met elkaar omgaan." Kees Branderhorst (72) installeert zich intussen tussen de jeugdige muzikanten. Hij is er om hen muzikaal te ondersteunen. ,,Ik ben een supporter van de jeugd. Het is een leerzame dag."

Even later is het tijd voor de repetitie van het hele orkest. De dirigent geeft het sein. Het klinkt al leuk. Maar ook de gehele middag moet nog, in groepjes en gezamenlijk, geoefend worden om s 'avonds een spetterend slotconcert te geven met als thema 'Actie.'

Volledig scherm Het orkest heeft het eerste nummer van de dag erop zitten. © Teus Van Tilborg