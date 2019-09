Jeugdraad Hank verloor kostuums in brand en zamelt nu geld in voor nieuwe

HANK - De Hankse jeugdraad zamelt geld in voor nieuwe kostuums. De capes en steken van de jeugdraad gingen in april verloren in de brand die woedde bij Stomerij Uniek in Raamsdonksveer.

"De kleding was twaalf jaar oud, maar had gemakkelijk nog twaalf jaar meegekund, want de kinderen zijn er altijd zuinig op geweest", vertelt Brigitte van Gurp van de jeugdraadcommissie. De dagwaarde van de kleding was echter nihil, waardoor de verzekering niets uitkeerde. Van Gurp verwacht dat er zo'n 2500 euro nodig is om de jeugdraad te voorzien van nieuwe kostuums.

Nieuwe aanwas

Op Facebook heeft de jeugdraad daarom een bericht geplaatst waarin gevraagd wordt om geld te doneren voor nieuwe capes en steken. Daarbij wordt direct een oproep gedaan voor nieuwe jeugdraadsleden. Van Gurp: “De afgelopen jaren was onze jeugdraad compleet dankzij kinderen die vanaf groep zes tot aan de brugklas erbij zijn gebleven. Nu zijn we echter op zoek naar nieuwe aanwas.”

De huidige jeugdraadsleden gaan de komende tijd aan de slag om geld in te zamelen. "Binnenkort gaan we met de kinderen bespreken wat ze willen en kunnen doen. We denken bijvoorbeeld aan lege flessen inzamelen.”

Oude kostuums

Ook de kostuums van de Raad van Elf hingen tijdens de brand nog bij de stomerij. "Daar hebben we wel een vergoeding voor gekregen van de verzekering, want deze waren pas twee jaar oud. Toch moeten we ook daar geld bij leggen." De Raad van Elf kan voorlopig nog terugvallen op de oude kostuums.