Jeugdteams The White Boys winnen de ene na de andere wedstrijd

WASPIK - Technische hoogstandjes, gemopper ondanks een gewonnen partij en vooral veel publiek: op Sportpark Lindenheuvel bij voetbalvereniging The White Boys heerst tijdens het openingsweekend een sfeer die lang weg is geweest in Waspik-Boven.