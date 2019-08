Het veldje achter de Prins Bernhardstraat waar de Jeugdvakantieweek jarenlang werd gehouden, kreeg teveel beperkingen. Het was klein en niet handig in te delen, maar vooral: het getimmer en gefeest zorgden voor de nodige geluidsoverlast. ,,Hier zitten we veel beter”, zegt een tevreden Roy Meijs, een van de hoofdleiders. ,,We hebben meer ruimte en alle groepen kunnen elkaar zien. Veel gezelliger. Bovendien zitten we meer aan de rand van de wijk waardoor omwonenden geen last van ons hebben.”