Jill loopt niet elke dag op hakken, maar staat wel in finale van Miss Teen of Noord-Brabant

DRUNEN - Het lukt niet iedereen om in een cocktailjurk en tien centimeter hoge hakken een jury in het Engels te overtuigen van beauty en brains. Jill van de Wiel (17) uit Drunen wel: ‘Ik ben best wel een beetje trots.’

De wereld van glitter en glamour, modellen met de meest prachtige galajurken, Victoria Secret shows; de student International Business speurt als jong meisje gefascineerd YouTube ernaar af. In de gezinsvakanties worden de meest idyllische plekjes opgezocht voor een eigen fotoshoot.

In de lockdown van 2020 besluit Jill er zelf voor te gaan door zich op te geven voor Miss Teen. ,,Ik dacht; ik kan filmpjes blijven kijken en erover dromen, maar daar bereik ik niks mee.”

Eind 2021 hoort Jill dat ze uit de vierhonderd aanmeldingen is uitgekozen voor deelname aan de castingdag voor Miss Teen of Noord-Brabant. Net als 99 andere tienermeiden uit Noord-Brabant doorloopt ze de eerste twee rondes; de voorstelronde in cocktailjurk en de bikinironde, met poses op tien centimeter hoge hakken.

,,Daar heb ik wel op geoefend, want daar loop ik niet elke dag op.” In de kleedruimte heerst een gezellige sfeer, worden er onderling pose tips uitgewisseld en live gekeken naar de beslissende Formule 1 race van Max Verstappen. Gejuich stijgt op. Bij de winst van Verstappen, en vlak erna bij Jill. Ze is door naar de derde en laatste ronde.

De vraag van de jury ‘wat is nu het moeilijkst voor jonge meiden’, weet Jill in het Engels prima te verwoorden: ,,Sociale media, die vaak een ander beeld van de realiteit geven, en de online shaming en haat.”

Finale

Samen met moeder Caroline eet Jill tijdens het juryberaad een kroketje en kijkt ze naar de live podiumhuldiging van Max Verstappen. Niet veel later hangt tot haar grote verrassing de sjerp met Miss Teen of Noord-Brabant 2022 over haar schouder, als één van de negentien finalisten.

Het besef dringt langzaam door. ..Altijd keek ik vol bewondering naar al die shows. Nu sta ik gewoon zelf op de catwalk en mag ik een mooie jurk uitzoeken voor de finale. Daar kijk ik zo naar uit!”

Maar voor het zover is op 13 maart staan er nog ‘challenges’ voor het goede doel op de agenda, zoals het organiseren van een online veiling voor de LINDA Foundation. De inzet, de finalerondes en de online stemmen via sms tellen allemaal mee in het eindoordeel, maar of ze gaat winnen?

,,Net als iedereen doe ik mijn best. Het zou superleuk zijn als ik Miss Teen of Noord-Brabant word, maar win ik niet, dan heb ik toch al zo veel mooie dingen gedaan.”

Stemmen op Jill kan nog tot de finaledag door ‘Poll Noordbrabant Jill W’ te sms’en naar 3010.