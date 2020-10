Jo (97) en Heilka (96) vieren 75-jarig huwelijk: ‘Nog 75 jaar? Ik wil het wel proberen hoor’

Jo Lankhaar is 97, zijn vrouw een jaar jonger. Jo werd in de Tweede Wereldoorlog net als honderdduizenden andere Nederlandse jongemannen te werk gesteld in Duitsland. Hij kwam in die twee jaar te werken bij verschillende boeren. Makkelijk had hij het niet altijd, maar bij één boer had hij een goede tijd. ,,Ik mocht aan tafel mee-eten en deze jongen mocht als eerste opscheppen. En dat deed ik dan ook.’’