Johan Koekkoek: Een leven in het teken van natuur en milieu

ALTENA - Natuur en milieu, ze waren de rode draad in het leven van Johan Koekkoek uit Almkerk. Maandag overleed hij. Plotseling, in het Pompveld, in de natuur die hem zo dierbaar was. Hij is 78 jaar geworden.

,,Als je voor het milieu opkomt, moet je soms hard roepen”, zei Koekkoek eens in een vraaggesprek met deze krant. Dat heeft hij ook gedaan. Met geduld, maar soms ook wel fanatiek.

Zijn roepen is niet zonder resultaat gebleven. Hij heeft aan de wieg gestaan van natuurbeschermingsvereniging Altenatuur. Pas vorig jaar nam hij, na veertig jaar, afscheid als bestuurslid. Hij was de drijvende kracht, het gezicht van de vereniging, die zoveel heeft gedaan voor de bewustwording voor het groen in het Land van Heusden en Altena.

Bevlogen kon Koekkoek de groene en duurzame boodschap aan bewoners en gemeentebestuurders uitdragen. Zijn jarenlange ervaringen als docent aan het Altena College in Sleeuwijk kwam daarbij goed van pas. De ontwikkelingen op het gebied van natuur en milieu is hij nauwgezet blijven volgen en heeft die ook in de streek in praktijk gebracht.

Hij zette zich in voor nieuwe duurzame energie en richtte met anderen Altena Nieuwe Energie op. En meer recent kwam de landbouwtransitie op zijn pad. Hij zag al fraaie beelden voor zich. Burgers en boeren die samen bepalen wat verbouwd wordt. Hij zou er best nog twintig jaar aan willen werken, zei hij bij zijn afscheid als bestuurslid van Altenatuur.

Bij het vele wat Koekkoek heeft gedaan mag zeker niet worden vergeten het kringloopcentrum in Almkerk, waarvan hij mede-initiatiefnemer was. Het was tijdens zijn universitaire studie biologie dat Koekkoek zich bewust werd van de waarden van natuur en milieu. ,,Toen merkte ik op zoek te zijn naar de bron van het leven, naar een kloppend hart, het stromend bloed.”

Koekkoek was lang politiek actief. Als CDA-raadslid en wethouder in de voormalige gemeente Woudrichem. Ook toen zette hij zich in voor een groen Altena. In 2004 zag hij zich gedwongen als wethouder af te treden. Aanleiding was, hoe wrang kan het zijn, een kwestie rond de inzameling van afval. Hij had het daar moeilijk mee en had zijn werk, voor natuur en milieu, graag voortgezet. Dat deed hij uiteindelijk toch, zij het in een andere hoedanigheid. En voor al die activiteiten kreeg hij nog recent de Casimir Milieuprijs 2021 van de Brabantse Milieufederatie.