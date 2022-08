Johan zorgt met zijn watertractor voor een prachtige mat in droge tijden: ‘Eer van mijn werk? Ja, alles is groen’

Update Man onwel in plas in Drunen, in kritieke toestand naar ziekenhuis

DRUNEN - Bij een waterplas aan de Kanaalweg in Drunen is dinsdagmiddag een man uit het water gehaald. Het slachtoffer is vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Hij zou plotseling onder water geraakt zijn.

9 augustus