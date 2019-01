John F. trekt hoger beroep in zaak Zevenbergse Linda van der Giesen in

F. schoot Van der Giesen, zijn ex, enkele jaren geleden dood op de parkeerplaats van het TweeSteden Ziekenhuis in Waalwijk. Daarop werd F. veroordeeld tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Over het vervallen van het hoger beroep zegt advocaat Peter Schouten namens zijn cliënt, Edwin Wangsakrama, de vader van het ten tijde van de moord 4-jarige zoontje van Van der Giesen: “Het is goed zo.“

Seksisme

Volgens hem is Van der Giesen, die lange tijd gestalkt werd, onvoldoende beschermd door de politie. Het is iets wat hij in meerdere zaken ervaart. “Er is toch een vorm van seksisme van dat die vrouwen het ook wel aan zichzelf te wijten hebben. Maar natuurlijk is er geen politieagent die zegt nadat er geschoten is: dat verdiende ze. Dat wil ik wel benadrukken.“