Jol tuurt na vijf jaar niet meer over het veld van RKC: ‘Misschien wil Martin Jol Martin Jol hebben’

Ruim vijf jaar bekeek Martin Jol vanaf de EE-tribune in het Mandemakers Stadion met een stoïcijnse blik de verrichtingen van RKC Waalwijk. Dat is voorbij. Het betonnen beeld van de meest succesvolle oefenmeester die RKC als betaaldvoetbalclub heeft gekend, is verwijderd. Dit had te maken met het vernieuwen van de stoeltjes. Ook had de directie vanuit de supportersvereniging gehoord dat de houdbaarheidsdatum van Jol was verstreken.