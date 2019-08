Jong kind zwaargewond bij frontale botsing in Hedikhuizen, brandweer probeert bestuurder uit auto in sloot te bevrijden

Video Dingeman Picocrie (76) gehuldigd in Waspik: 'Pas bij de laatste stoot wordt een partij beslist'

17 augustus WASPIK - In het bijzijn van zijn collega's van Biljartvereniging Den Bolder is Dingeman Picocrie (76) vrijdagmiddag in Den Bolder in Waspik gehuldigd voor het behalen van het Nederlands Kampioenschap Driebanden. In een demonstratiewedstrijd liet hij zijn klasse zien.