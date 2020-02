Jong Nederland Drunen zou er graag wat meer vrijwilligers bij toveren

DRUNEN - Als Jong Nederland Drunen het voor het zeggen had, dan kwamen er gauw wat meer vrijwilligers bij. En over een andere locatie, dichter bij de bossen, valt ook best te praten.

Wie droomt er niet van om te kunnen toveren. Niemand heeft echter bovennatuurlijke krachten om het leven van zichzelf of een ander te beïnvloeden. Bij Jong Nederland Drunen beweren ze dat het wel degelijk kan. Maar alleen echte gelovigen - kinderen tussen vier en zes jaar omarmen het magische denken - kunnen het leren. Afgelopen zaterdagmiddag konden ze dat ervaren met het evenement Als ik kon toveren, het liefst verkleed als magiër of toverkol. Met allerlei spelletjes trok de leiding van Jong Nederland het grut de wonderlijke wereld van de illusie in.

Als Jong Nederland Drunen kon toveren, dan zou het probleem met de vrijwilligers zijn opgelost. ,,We hebben er echt te weinig", zegt bestuurslid Tonny Rekkers. ,,Het is passen en meten met de leiding voor onze groepen." Mocht Rekkers nog een keer met het toverstokje zwaaien, dan graag nog wat leden erbij. ,,We zitten al jaren rond de vijftig. Een tijd terug hadden we er tien minder, toen werd het kielekiele. Vandaar dat we van tijd tot tijd een activiteit organiseren waaraan ook kinderen die nog geen lid zijn mogen meedoen, zoals deze zaterdag."

Vijver

Dat het lastig is om kinderen aan zich te binden, heeft ook met Scouting Dr. Akkemansgroep Drunen te maken. ,,We bieden nagenoeg hetzelfde aan. We vissen in dezelfde vijver." Een vijver met steeds minder vissen. ,,Het aantal kinderen loopt terug." Voor de rest mag Jong Nederland Drunen niet klagen. Zes leden, onder wie Rekkers zelf, worden er zelfs financieel beter van. Toen in 2017 werd besloten De Boerderij, die vanaf 1982 werd gehuurd, te kopen van de gemeente - de huurprijs werd te gortig - verstrekten zij een deel van de koopsom in de vorm van een hypotheek. Een goede zet, indachtig de rentestand anno 2020. ,,En er is altijd keurig netjes betaald", zegt Rekkers. ,,Dus financieel staan we er goed voor." Overigens: ,,We worden er echt niet rijk van, hoor." Dat is mede te danken aan buitenstaanders. ,,De vereniging had zelf ook geld ingelegd voor de koop", zegt de Drunenaar. ,,Om de kas wat te spekken wilden we het pand verhuren. Dat is gelukt. Voor de naschoolse kinderopvang huurt Mikz het voor drie middagen. Eerst één lokaal, nu al twee." Er is ook leergeld betaald. ,,Families mogen het ook gebruiken. Studenten en voetbalclubs komen er niet meer in. Die maken er een bende van."

Verhuizen

Jong Nederland kan op de hoek Torenstraat - Statenlaan goed uit de voeten. ,,We hebben een grasveld achter de boerderij om spelletjes te doen. Het Breeveldpark en de duinen zijn vlakbij. We zitten hier goed." Maar het kan nóg beter: aan de Torenstraat, naast de handboogvereniging, ligt nog een lap grond. En dat op een steenworp afstand van de bossen. ,,We denken niet per se aan verhuizen. Maar doet de kans zich voor, dan zullen we daar zeker over nadenken."