Jongeren in Werkendam houden zich niet aan coronamaatregelen: politie gaat extra controleren

Theater De Leest vreest 1,5 me­ter-re­gel: ‘In zaal met 500 stoelen past straks nog 120 man’

29 april WAALWIJK - 65 geschrapte voorstellingen en een verlies van anderhalve ton. Theater De Leest in Waalwijk wordt hard geraakt door het coronavirus. ,,Het vervelendst nu is de onzekerheid. We weten niet wat er gaat gebeuren.”