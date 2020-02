Jongeren met het Syndroom van Down als apostelen; kunst waar je de tijd voor moet nemen

Over elk deel van de trilogie die Raoef Mamedov (1956) maakte kun je een boek volschrijven, zo vol symboliek zitten de fotografische vijfluiken. De eerste - The Last Supper - maakte hij in 1998. Dit werk sloeg in als een bom; vrij naar Da Vinci’s beroemde werk hij had de apostelen vervangen door jonge mensen met het Syndroom van Down. In 2003 en in 2005 volgden Games on the Window Sills en Pietà.