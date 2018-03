Jongeren over de verkiezingen: 's Avonds ga ik naar het gemeentehuis om de uitslag af te wachten'

Op zesentwintig verschillende plekken in de gemeente Heusden wordt gestemd. Ook op het d'Oultremontcollege is een ruimte ingericht als stemlokaal. Voor Noah Brok (17 jr), nummer twaalf op de lijst van DMP Heusden, handig. Vanwege zijn leeftijd mag hij nog niet zelf zijn stem uitbrengen, maar met de stembus op zijn eigen school zit hij er wel met zijn neus bovenop. En laat dat nou net zijn politieke motto zijn. ,,Ik vind het belangrijk om de politiek naar de mensen toe te brengen", legt Noah uit. ,,Een flyer in de brievenbus vind ik te onpersoonlijk. Ik ga de wijk in en drink een kopje koffie met inwoners."

Vanaf november zijn de voorbereidingen in volle gang. Zenuwen voor morgen heeft Noah wel. ,,Ik ga zeker langs bij de stembus bij mij op school. 's Avonds ga ik naar het gemeentehuis in Vlijmen om samen met de anderen collega's de uitslag af te wachten."

Vergoeding

Larissa Douma (21 jr) brengt vandaag al vroeg haar stem uit. In de middag zal haar dat niet lukken, omdat ze dan bij basisschool De Hoef in Waalwijk achter het stembureau zit. ,,Ik ben daar terecht gekomen via mijn vader omdat hij voor de gemeente Waalwijk werkt. Leuke bijkomstigheid is dat je er een vergoeding voor krijgt, omdat je toch wel een grote verantwoordelijkheid draagt. Aan het eind van de avond moet ik namelijk ook stemmen tellen."

Niet zeuren

De keuze tussen een landelijke of lokale partij is volgens de achttienjarige Femke Peeters uit Cromvoirt niet moeilijk. ,,Ik woon in een kleiner dorp en vind het daarom belangrijk dat er gekeken wordt naar de lokale belangen." Volgens Femke is het belangrijk dat je je stemrecht gebruikt. ,,Op het moment dat je niet stemt, vind ik dat je ook niet mag zeuren als er dingen gebeuren of worden besloten waar je het niet mee eens bent."

Interessant

Waar Noah van Jong DMP vandaag erg zenuwachtig is, heeft Bastiaan de Hart (20) daar niet veel last van. Sinds een half jaar zet hij zich in voor Gemeentebelangen. ,,We zien wel hoe de dag verloopt. Ik maak me er niet zo druk om, we hebben gedaan wat we konden." Bastiaan vindt politiek naar eigen zeggen 'reuze interessant'. ,,Ik heb me verdiept in het verkiezingsprogramma en de actuele onderwerpen. Politiek is leuk om in zo'n kleine gemeenschap toch iets groot te kunnen betekenen."

Alexandra Meijer (22) uit Waalwijk weet nog niet of ze wel gaat stemmen. Niet vanwege desinteresse, maar omdat ze niet goed weet op welke partij. ,,Tijdens de landelijke verkiezingen stem ik wel, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen vind ik het moeilijk om inzicht te krijgen wat er daadwerkelijk wordt uitgevoerd van het verkiezingsprogramma."