Jongeren PKN gaan voor een boomgaard in Zuid-Afrika

HEUSDEN - Een ‘Goed Verhaal’werkt inspirerend voor het komende kerkseizoen 2019-2020. Dit blijkt zondag in Heusden in en rond de PKN Catharijnekerk. In de kerktuin zijn grote tenten neergezet om de honderden bezoekers met een variatie aan activiteiten te verrassen.

Tijdens deze verbindende zondag wordt met een startdienst en kindernevendienst geopend. De dag staat in het teken van het jongerenproject Lebone Village. Tijdens de zomer van 2020 gaan twaalf jongeren en drie jeugdleiders naar Lebone Village in Bloemfontein in Zuid-Afrika.

,,Lebone is vooral een kindertehuis, maar daarnaast zorgen ze ook voor de kinderen en ouderen uit de townships. ,,Fruit is daar erg duur. Daarom is ons doel om een boomgaard met fruitbomen aan te leggen. Dit fruit is gezond voor de kinderen en kan ook geld opleveren door verkoop", aldus Nicolien Luitwieler van Solid Friends. Als warming up wordt een Afrikaanse lunch en BBQ geserveerd.

Workshops zingen

In de middag zijn er allerlei activiteiten te beleven. Dit loopt uiteen van workshops zingen, buiten schilderen en bijbels fotograferen. Bijzonder is een bezoek onder leiding van predikant Frans Willem Verbaas aan de schaapskudde op de Heusdense wallen. Voor de jongere jeugd is er een speurtocht naar het ‘verloren schaap’. De oudere jeugd geniet in De Open Hof van de workshop Afrikaanse percussie.