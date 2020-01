Jongeren van 16 en 20 uit Waalwijk opgepakt voor heling en wapenbezit

commentaar Autobran­den in Veen: Grenzen zijn bereikt

2 januari De stokers in Veen hebben hun lolletje weer gehad. Al een hele maand mag de brandweer uitrukken voor autobranden op het beruchte kruispunt bij de Witboomstraat. In de nieuwjaarsnacht zelf gingen nog eens meerdere sloopauto's in vlammen op. In elk ander dorp verwacht je dat dit soort overlast de kop in wordt gedrukt, maar niet in Veen.