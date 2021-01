Jongerencentrum Crossroads weer open: ‘Jeugd moet wat te doen hebben’

Bisdom hoopt dat Actie Kerkbalans gemis aan collecte­geld wat kan compense­ren

18 januari DEN BOSCH - Door corona is een aantal kerken gesloten of kan een dienst door maximaal dertig gelovigen worden bezocht. Dat scheelt een smak aan collecte- en kaarsengeld. Bisschop Gerard de Korte van bisdom ’s-Hertogenbosch hoopt daarom dat de jaarlijkse doneeractie Kerkbalans die zaterdag is begonnen, het gemis aan het (overigens al jaren) teruglopend ‘levend geld’ enigszins kan compenseren.