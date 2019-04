Jongleren gaat ook lesgeven in Het Trefpunt

'Heusden moet desnoods zelf Grip op Geld adopteren'

8:46 VLIJMEN - Heusden moet er voor zorgen dat volgend jaar weer een 'Grip op Geld' wordt gehouden, om met name jongeren bewust te maken van de problematiek rond schulden. En als dat niet in regionaal verband kan, moet Heusden het in de eigen gemeente op poten zetten. Dat vindt GroenLinks, dat vragen heeft gesteld over het deze week niet doorgaan van scholenproject Grip op Geld.