Joop Heeren uit Drunen is er een van het uitstervende soort: úren besteedt hij aan zijn postzegelverzameling

Twee panden in Vlijmen dicht na vondst hennep en materiaal voor kwekerij

9:18 VLIJMEN - De politie heeft donderdag in twee garageboxen in Vlijmen hennep en materialen voor een hennepkwekerij aangetroffen. Beide panden bij de garageboxen zijn op last van de Heusdense burgemeester Willemijn van Hees per direct gesloten.