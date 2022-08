Jos en Michel zweetten op hemels én hels parcours in Noorwegen 2300 euro voor KWF bij elkaar

Bezoekers Surfvijver en Afgraving niet bang: ‘Als je je fatsoen­lijk gedraagt, kan er weinig gebeuren’

WAALWIJK/DRUNEN - Afgelopen week overleed een man in de Surfvijver, in de Afgraving werd iemand onwel. Ook dat had zomaar verkeerd kunnen aflopen. Hoe kun je de veiligheid bevorderen? ,,Vecht niet tegen kramp.”

14 augustus