Josien Paulides (CDA) stopt als raadslid in Waalwijk: Dick Klapwijk volgt haar op

Paulides maakt zo’n vijf jaar deel uit van de Waalwijkse gemeenteraad. In april stopt ze met het raadswerk. Nol Hooijmaaijers uit Waspik kwam als eerste in aanmerking om haar plek in de raad in te nemen. Maar hij heeft besloten niet op het verzoek in te gaan. De eerstvolgende kandidaat was Dick Klapwijk. Hij neemt in april wel zitting in de gemeenteraad. Klapwijk is werkzaam als communicatiemedewerker van de gemeente Altena.