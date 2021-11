Jubilerende boeren delen met voedselbanken in de feestvreugde: ‘Dit is vers vlees, dat krijgen we nooit’

Gerard van Engelen, vrijwilliger van Voedselbank Vlijmen, zit deze vrijdagmorgen aan de koffie. Dadelijk, over pakweg een uur, moet hij aan de bak. Dan komen 55 gezinnen uit Vlijmen, Haarsteeg en Oudheusden hun voedselpakket halen.

Hij, en zo’n tiental andere vrijwilligers, kunnen hun clientèle heel blij maken. Met soeppakketten, groentes, fruit, brood en vleeswaren. ,,We moeten altijd afwachten wat er vanuit Voedselbank ’s-Hertogenbosch en omstreken tot ons komt, maar nu hebben we een topweek. Heeft met de decembermaand te maken. De feestdagen komen eraan, ondernemers zijn dan guller.”

Het wordt voor al die gezinnen een topweek met een grote, gouden rand. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) bestaat 125 jaar. En dat is gevierd met de 51 lokale afdelingen. Alle leden van elke afdeling kregen een vleespakket van de aan ZLTO gelieerde slachterij Vion Food Group om het jubileum zelf aan te kleden. ZLTO De Langstraat heeft zijn pakketten echter geschonken aan de drie voedselbanken in hun gebied: De Rijglaars in Waalwijk, de voedselbank in Drunen. En die in Vlijmen.

Vers vlees

Maar liefst ruim 5000 verpakkingen - speklap curry, filetlap gyros, runderhamburger, runderchipolata en satéspies – liggen er uitgestald. Per gezin een kilo vlees. ,,We zijn er heel erg blij mee”, zegt Jeanette Verdonk, die samen met Frans van Delft de coördinatie doet. ,,Momenteel is de aanvoer van vlees schaars.” Wat ook prettig is: ,,Dit is vers vlees. Dat krijgen we nooit. Normaal krijgen we vlees vanuit de supermarkten die net tegen de houdbaarheidsdatum aan zit.”

De meeste afdelingen hebben zelf een feestje gebouwd rondom de giften. Een tent huren, opzetten bij een agrariër. ZLTO De Langstraat bewandelde een andere weg. ,,Feesten, dat wil je zorgeloos doen. Zeker met zo’n jubileum”, zegt Hellen Junggeburth - Van Rooij. ,,Dus hebben wij ervoor gekozen om het te vieren bij Wijnand van Delft. Financieel was het voor de afdeling te behappen, dat maakt het al makkelijker.”

Op een feest elders je eigen vleespakketten meenemen voor een barbecue dat kon niet. Dus werd aan Vion Food Group gevraagd: mogen we ons aandeel aan een goed doel schenken? Dat was geen probleem. Maar als je drie voedselbanken gelukkig wil maken, zouden er meer pakketten nodig zijn dan alleen voor leden van de ZLTO: al met al maken 215 gezinnen in de Langstraat gebruik van de voedselbank. Gezinnen, dus gemiddeld vier personen. Junggeburth: ,,Het kwam erop neer dat we iedereen zo’n pakket gunden. Dan zou Vion vier keer zo veel moeten sponsoren. Dat is gebeurd, een heel mooi gebaar.”