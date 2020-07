Toen Elly jong was wist ze het al: ze wilde later werken in de kinderverzorging. Ze had haar tijd echter niet mee, want er was weinig werk in die richting waardoor ze koos voor de bejaardenzorg. "Een prima keuze", blikt ze terug. "Ik heb dertien jaar met veel plezier in Geertruidenberg gewerkt. Het was lichamelijk best intensief werk, maar ik kreeg altijd veel voldoening uit het werken met oudere mensen."

Toen haar zoon en later dochter geboren werden, koos Elly ervoor thuis te blijven voor de kinderen. Eigenlijk was ze helemaal nog niet bezig met zoeken naar werk, dochter Milou was 10 jaar, toen ze door Marianca de Hond van peuterspeelzaal Holder den Bolder gevraagd werd of ze invuljuf wilde worden.

Quote Ik ben een gevoels­mens dus je merkt het meteen als er ergens iets rommelt. Mensen die me kennen, weten dat ik van openheid houd dus eventuele oneffenhe­den heb ik altijd snel recht kunnen strijken

"Milou zei meteen: 'leuk mam: doen!'. Ik begon voor 10 euro per ochtend. Het werk paste me meteen als een comfortabele jas: zo leuk om met die peuters bezig te zijn. Het viel me op dat het team de zaken al goed op de rit had qua dagindelingen en thema's; volgens mij liepen ze daarmee in Waspik ver voor op de regio."

In 2003 kreeg Elly een vaste aanstelling. Al snel werd ze een van de vaste, Waspikse gezichten van de peuterspeelzaal. Omdat ze een echte Waspikse is, kende ze de meeste ouders.

Geloofwaardigheid

Een voordeel, zo meent ze. “Ik ben een gevoelsmens dus je merkt het meteen als er ergens iets rommelt. Mensen die me kennen, weten dat ik van openheid houd dus eventuele oneffenheden heb ik altijd snel recht kunnen strijken. Zo blijf je geloofwaardig.”

Basale verzorging

Volledig scherm Juf Elly Broeders neemt na twinig jaar afscheid van peuterspeelzaal Holder den Bolder in Waspik. © Privéfoto En dan de kinderen. Het gevoel wat Elly op jonge leeftijd al had, bleek terecht. "Baby's zijn schattig natuurlijk, maar daar draait het vooral om basale verzorging. Peuters van 2 tot 4 jaar zijn puur, ze hebben fantasie sjouwen de hele tijd rond en zeggen wat ze denken. Het is mooi om te zien dat onze aanpak altijd goed gewerkt heeft door structuur aan te bieden in de dag, kinderen overal bij te betrekken en te werken met thema's. Ontmoeten, spelen en leren: de drie pijlers die echt garant staan voor een fijne opmaat naar de basisschool.”



Toch zag Elly de werkwijze die vaak van hogerhand werd opgelegd veranderen. De Waspikse stichting ging op in Stichting Peuterspeelzalen Waalwijk en later in Mikz.

Quote Ontmoeten, spelen en leren: de drie pijlers die echt garant staan voor een fijne opmaat naar de basis­school

“Dat betekent natuurlijk dat meer mensen mee nadenken over hoe het zou moeten en dat over alle peuterspeelzalen uitrollen. Terwijl het volgens mij maatwerk is. Ik snap het wel, maar ik betreur dat wel. Hopelijk kan een jonge opvolgster daar beter mee omgaan: voor mij is goed zo."

Vrijdag heeft Elly haar laatste werkdag en komt er een einde aan de rij van Waspikse kleuterjuffen.