Jumbo doet twee van z’n vestigingen in Vlijmen en Drunen over aan Jan Linders

De ombouw van de Jumbo-winkels in Vlijmen en Drunen naar de formule van Jan Linders staat op de rol in het tweede kwartaal van volgend jaar. Het personeel is geïnformeerd, zij komen in dienst van Jan Linders.

Grotere deal

De verkoop van de twee supermarkten is onderdeel van een grotere deal die bij ketens met elkaar hebben gesloten, waarbij enkele winkels aan elkaar worden verkocht. Linders neemt ook de Jumbo-vestiging in Wanssum in Noord-Limburg over. Jumbo op zijn beurt wordt eigenaar van de Linders-supermarkten in Weert en Nederweert. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet de overeenkomsten nog wel goedkeuren. Er worden geen mededelingen gedaan over de financiële kanten van de deal. Jumbo heeft in totaal zo'n 700 winkels in Nederland; Jan Linders is een regionale supermarktketen met 62 vestigingen in het zuiden van Nederland.