Jumbo in Sprang-Capelle op zondag open: ‘Als er klanten weglopen, is het zijn eigen risico’

SPRANG-CAPELLE - De Jumbo in Sprang-Capelle is voortaan op zondag open. Dat heeft in het van oudsher christelijke dorp behoorlijk wat stof doen opwaaien. ,,Dit past bij een ontwikkeling die in Sprang-Capelle al langer gaande is.”

Marrie Nieuwenhuizen (81) steekt al vanaf zijn dertiende een sigaret op, dus een pakje moet de Sprang-Capellenaar bij de hand hebben. Vandaar dat hij deze zaterdagmorgen naar de PLUS Frans Andriessen aan het Raadhuisplein is gekomen. ,,Hier doe ik altijd mijn boodschappen”, zegt hij. ,,Ik loop niet alle winkels af om zogenaamd een dubbeltje meer te verdienen, terwijl je dat aan benzine opmaakt.”

In Veghel, het hoofdkantoor van Jumbo, kwam een tijd geleden witte rook voor de vestiging in Sprang-Capelle: die mocht voortaan op zondag open. Een meerderheid van de gemeenteraad, met uitzondering van de christelijke partijen, had daar vorig jaar al mee ingestemd. Vorige week was de primeur. Nieuwenhuizen - ‘Ik ben al protestants opgevoed toen ik in de wieg lag’- kan het niet waarderen.

‘Dit is heel jammer’

,,Het past niet bij een christelijk dorp als Sprang-Capelle. En ik weet dat sommigen niet meer bij de Jumbo gaan winkelen. Ik maak me er niet druk om, want je houdt die ontwikkeling niet tegen. Ook in Sprang-Capelle is het geloof zwakker geworden. Als Frans slim is, houdt hij zijn klanten te vriend en gaat hij Jumbo niet achterna.” Overigens, medewerkers van Jumbo die op zondag niet willen werken, hoeven dat ook niet te doen. ,,Dat is netjes.”

Corrie Evertse, die een paar tassen aan de hand heeft, was vorige week zondag onaangenaam verrast toen ze van de kerk naar huis ging: op de parkeerplaats van de Jumbo stonden veel auto’s, winkelkarretjes reden af en aan. ,,Ik had dit niet verwacht. Dit is heel jammer. Zondag is een rustdag, die wordt daarmee ontheiligd. Ik hoop dat de PLUS het niet doet.” Volgens Corrie is een principe - op zondag niet werken - geschonden. Maar de Jumbo in de ban doen… ,,Ik ga er liever niet meer naartoe, al woon ik er dichtbij.”

Kees Grootswagers (58) is bij zijn dochter op bezoek. En passant doet de Kaatsheuvelnaar een paar boodschappen bij de PLUS. ,,En dit past bij een ontwikkeling die al langer in Sprang-Capelle gaande is. De samenstelling van de bevolking verandert. Dat streng protestante is er af. Vroeger kwam Sinterklaas niet eens in Sprang-Capelle, dat is nu ondenkbaar. Trouwens, je hoeft niet op zondag te winkelen. Je mag het.”

‘Leven en laten leven’

Die evolutie op maatschappelijk vlak ziet ook Nol Nederlof (80), net als Grootswagers van katholieke huize. ,,De afgelopen dertig jaar dat ik in Sprang-Capelle woon, heb ik de panelen zien verschuiven. Kijk naar de snackbar, daar kun je op zondag gewoon terecht.” Kees Koster (77) vult aan: ,,Vroeger werd in Capelle uitgescholden voor paap. Dat is al lang voorbij.” En over het besluit van Jumbo: ,,Elke ondernemer is vrij om te doen wat hij wil. Als er klanten weglopen, is het zijn eigen risico.”

Daags daarna is het op het Raadhuisplein stil, maar aan de Van der Duinstraat 115 staan er rond halftwaalf enkele tientallen auto’s geparkeerd. Regelmatig zwaaien de elektrische deuren van de Jumbo open. Zo ook voor Magda de Peffer, die onder meer beschuiten heeft ingeslagen. ,,Heel fijn dat dit nu kan, op zondag heb ik minder te doen,” zegt De Peffer, die op Landgoed Driessen woont. Meeleven met christelijk Sprang-Capelle, dat is er niet bij. ,,Flauwekul. En ouderwets. Ik ken het geloof van vroeger. Toen mocht je op zondag nog geen ijsco kopen. Belachelijk.” Ze was er vorige week ook al op zondag. ,,Toen was er niks te doen, nu is het al veel drukker.”

Dion Chabot heeft een gezellig feestje gehad. Samen met zijn verloofde en hun twee kinderen gaan ze flessen inleveren en inkopen doen. ,,Doen we altijd op zondag, is heel relaxed”, zegt de Sprang-Capellenaar. Over de discussie in het dorp: ,,Je hoeft op zondag niet je boodschappen te doen, maar het een ander dat te verbieden gaat te ver. Het is leven en laten leven.”