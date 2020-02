Juriën Gaari (RKC) bezoekt basisschool in Waalwijk om mobieltje in te ruilen voor een boek

WAALWIJK - Dinsdag was op basisschool De Hoef de aftrap van Scoor een boek! om het lezen te bevorderen. Juriën Gaari, verdediger bij RKC, was er ook om daarbij te helpen. Er is echter een cultuuromslag nodig om dat op te krikken.

Juriën Gaari, die bij de aftrap is van Scoor een Boek!, was als kind gek op lezen. "Ik stak altijd als eerste mijn vinger als de meester vroeg wie er wilde voorlezen", zegt de verdediger van RKC Waalwijk. "Snelle Jelle vond ik een mooi boek. Nu lees ik nog wel, boeken over Messi en Ronaldo, maar veel minder. Het is meer afgevlakt door de beeldcultuur."

Scoor een Boek!, een wedstrijd om in negen weken tijd ze veel mogelijk boeken te lezen, hoeft de honger naar letters bij de leerlingen van groep 5A van basisschool De Hoef in Waalwijk niet echt op te wekken. Deze dinsdagmiddag ligt op elk tafeltje een boek, al zegt dat niet alles. Wat interessanter is: als Aniek van Loon, leesconsulent van Bibliotheek Midden-Brabant, allerlei boeken aanprijst - van sport tot informatie - schieten de vingers in de lucht. Maar wat graag willen de kinderen daar hun neus in steken. De boeken eenmaal verdeeld, daalt er even rust in de klas: de stilte die hoort bij geconcentreerd lezen.

Volledig scherm Juriën Gaari bezoekt groep 5 van basisschool De Hoef in Waalwijk voor het project âĜScoor een boekâę om het lezen door kinderen te bevorderen. Meteen bij binnenkomst in de klas mag hij handtekeningen uitdelen © Olaf Smit

Mobieltje of boek?

Het mobieltje en internet hebben het lezen niet alleen bij Gaari, maar bij een groot deel bij de Nederlandse jeugd naar de achtergrond gedrongen. Wat leesplezier betreft bungelt ons land helemaal onderaan: bijna de helft van de vijftienjarigen vindt het tijdverspilling, leesbevorderingsprojecten ten spijt. Van Loon nuanceert: “Inderdaad, we zijn staan onderaan de lijstjes. Toch is er een kentering gaande. Het besef dringt door dat het anders moet. Met lezen moeten er meters gemaakt worden, dus moet je er structureel tijd voor inruimen. Elke dag twintig minuten tot een halfuur stillezen.” Pakken de scholen het op? “Nog te weinig, maar door al die alarmerende berichten begint het wel als een olievlek te verspreiden. Ook in deze regio.”

In groep 5A is de leesbeleving dus al aardig ingeburgerd. Wat helpt: leerkracht Kelly Coppens houdt van letters, woorden, zinnen, en uiteindelijk verhalen. En ze investeert er ook in. "Ik ga regelmatig naar de bibliotheek voor nieuwe boeken, heel divers. Die stal ik dan uit, we praten er ook over. Daarna worden ze verdeeld." Stillezen mogen de kinderen als de klaaropdrachten af zijn. En eens per week na het binnenkomen een kwartier. "Dat zou eigenlijk nog wel meer kunnen. Misschien ga ik dat ook doen."