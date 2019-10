Kaartmarathon trekt vooral liefhebbers van buiten Waspik

WASPIK - Hij is er bedreven in geraakt: Theo Rekkers uit Waspik organiseerde zondag voor de negentiende keer een grote Kaartmarathon in buurthuis ‘t Schooltje.

Een tachtigtal liefhebbers zit aan tafels van vier verspreid; in de grote zaal om te rikken en in de kleine om te jokeren.Theo Rekkers zorgt goed voor ‘zijn’ kaarters. De dag begint met inloop met koffie en thee en ‘s middags wordt voor een lunch gezorgd.

,,Laat dat maar aan de vrijwilligers van ‘t Schooltje over”, vertelt Theo. ,,Deelnemers krijgen een kop soep en een lekker broodje. Dat is een heerlijke onderbreking van de kaartmarathon, want zoals de naam al zegt: het is best een ruk die we maken van tien uur tot half vijf.” Rekkers krijgt ook hulp van een dochter en kleindochter.

Goede sfeer door wisseling

De sfeer onder de deelnemers is goed. Opvallend is dat veel van de kaarters van buiten Waspik komen. Via ‘nummertje loten’ worden de tafels steeds willekeurig samengesteld. Door te rouleren blijft het voor de deelnemers spannend, hoewel Rekkers zich ervan bewust is dat er per tafel een aardig niveauverschil kan ontstaan. ,,Maar iedereen komt hier voor zijn plezier. Je ziet dat er juist een goede sfeer ontstaat door te kaarten met mensen die je niet of niet goed kent. Daardoor is iedere marathon ook anders.”

Opbrengst voor 't Schooltje