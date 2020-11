Kaatsheuvel heeft wél een Prinsenbal, online en avondvullend

Het traditionele Prinsenbal is dit jaar een livestream, te volgen via YouTube, de website van carnavalsorganisator SOT en Langstraat TV. De presentatie van de prins is onderdeel van een avondvullend programma, met onder meer filmpjes uit vroegere carnavalsjaren en quizvragen waarmee prijzen te winnen zijn. ,,We willen de kijkers meetrekken in toffe dingen, er is in deze tijd al genoeg vervelends”, zegt Rico Stip, organisator van het Prinsenbal.