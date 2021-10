Kaatsheuvel krijgt er in één klap tachtig appartementen bij: huur en koop

Eerst even een flinke stroomka­bel verleggen: oponthoud bij restaura­tie Doeveren­sche Sluis

9:15 DOEVEREN - Een kleine kink in de kabel bij de werkzaamheden rond de restauratie van de Doeverensche Sluis. Terwijl aannemer Van de Ven al was begonnen met de voorbereidingen, de damwand was geplaatst en water uit de sluis werd gepompt, gooit een zogeheten middenspanningskabel enig roet in het eten.