Kaatsheuvel krijgt nieuw cameratoezicht: oude camera's voldoen niet meer

Controle op verkeerd afval in de kliko lijkt te helpen

29 december VLIJMEN - Heusden is tevreden over de resultaten van de controles die zijn uitgevoerd op het afval dat terechtkomt in containers voor gft- en pmd-afval. Hoewel overal waar de controles plaatshadden gemiddeld in enkele tientallen containers verkeerd afval zat, bleek daarvan bij hercontrole twee weken later amper nog sprake.