Kaatsheuvel krijgt pinautomaat terug: wel op andere plek

Geldmaat

De pinautomaat van de Rabobank wordt vervangen door een Geldmaat, een gezamenlijke pinautomaat van ABN Amro, Rabobank en ING. Zowel de gemeente als de Rabobank vonden het niet verantwoord de automaat terug te plaatsen in het pand op de hoek van het Anton Pieckplein en de Peperstraat omdat er in het gebouw mensen wonen. ,,Twee plofkraken in een jaar tijd. Als je daar boven woont, is dat bijzonder vervelend”, zei Dick van Rhee, directievoorzitter van de Rabobank al eerder. ,,In je huis moet je je veilig voelen, dat is het belangrijkst.”