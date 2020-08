Kaatsheuvel maakt zich op voor anderhalvemeterfestival, met Tino Martin en René Froger. Meezingen mag niet

KAATSHEUVEL - Het moet het grootste ‘terrasfestival’ van Nederland worden. Muziekfestijn We Are Back gaat vrijdag in Kaatsheuvel van start voor zo'n 700 man. Op het podium staan favorieten als Tino Martin, René Schuurmans en René Froger. ,,Als we er een beetje aan verdienen, doen we het in het najaar nog een keer”, zegt organisator John van Pas.

Een slordige dertig artiesten vullen voor het eerst sinds vier maanden het podium, bij We Are Back in Kaatsheuvel. Het plan komt uit de koker van John van Pas drankhandel en partyservice. Dat gebeurt in een enorme tent aan de Zuidhollandsedijk 185 in Kaatsheuvel. Drie weekenden, kunnen maximaal zevenhonderd liefhebbers op gepaste wijze - meezingen mag niet - genieten van Hollandse muziek en hardstyle.

Eigen evenemententerrein

Van Pas (49) en Sjoerd Kemmeren van 995 Entertainment zijn de eerste ondernemers in Nederland die met zo'n groot evenement hun nek uitsteken, terwijl corona nog altijd rondwaart. ,,Ik hoef bij de gemeente geen speciale vergunningen aan te vragen", zegt de ondernemer uit Waspik, die op een terrasvergunning teert. ,,Dat maakt het al een stuk eenvoudiger. En mijn grootste voordeel is dat ik een eigen evenemententerrein heb.”

Volledig scherm Tino Martin stond vorig jaar ook op het podium in de feesttent van het Pleinfestival in Kaatsheuvel. © Dolph Cantrijn

Eén hobbel moest nog wel worden genomen: het geluid. ,,De buren moet je geen overlast bezorgen. Daarom zorgen we ervoor dat het geluid in de tent vanuit drie richtingen komt, wordt het meer verstrooid en draagt het niet zo ver."

‘Mensen hebber er behoefte aan’

Tegelijkertijd: je moet het wel willen, er zijn nogal wat restricties waaraan je vanwege corona moet voldoen. Van Pas: ,,Dat klopt, maar in de afgelopen vier maanden is nagenoeg alles wegvallen. Dan ben je blij dat je toch weer iets moois kunt wegzetten. De mensen hebben er ook behoefte aan. Zo komen er mensen uit Rotterdam en Haarlem."

Quote Komt er toch nog een kink in de kabel, dan krijgt iedereen die een kaartje heeft gekocht zijn geld terug John van Pas, Organisator We Are Back

De kaartverkoop - 59,50 euro op vrijdag all inclusive, een tientje meer op zaterdag en zondag - loopt redelijk. ,,De helft is de deur uit. Maar het kan beter. De site wordt heel goed bezocht, toch wordt er kennelijk getwijfeld. Heeft misschien ook te maken met het idee dat ze hun geld kwijt zijn als dit event niet door mag gaan. Komt er een kink in de kabel, dan krijgen ze hun geld terug."

‘Meer dan genoeg ruimte om afstand te bewaren’

Het aantal besmettingen neemt toe. Dus de veiligheid moet streng in acht worden genomen. Daar is Van Pas zich terdege van bewust. ,,We hebben meer dan genoeg ruimte om afstand te bewaren. Op elk tafeltje plakken we een lijstje: houd je aan de regels. Beveiligers en ons horecapersoneel zullen er iets van zeggen als dat niet gebeurt. De muziekliefhebbers willen geen problemen, wij ook niet. En als het echt nodig is, grijpen we in.”

Volledig scherm Ook zanger René Froger treedt op in Kaatsheuvel. © Nick van Ormondt

De vijver met vissen om artiesten uit op te diepen is heel groot: nagenoeg iedere zanger heeft het podium de afgelopen maanden maar amper gezien. ,,Dat heeft voor ons een voordeel: de prijzen zijn aangepast, dat maakt het makkelijker om ze binnen te hengelen. Ze zijn ook blij als ze worden gebeld. Kunnen ze eindelijk weer aan de bak."

Waar laat je alle auto's?

Zevenhonderd mensen herbergen, daar zit nog een aardige logistieke uitdaging aangeplakt. Waar laat je bijvoorbeeld al die auto's? ,,Maresia, de autosloperij die driehonderd meter verderop ligt, heeft spontaan zijn hulp aangeboden. Daar kunnen we zo'n driehonderd auto's kwijt. En de rest hier.”

Pas hoopt uiteraard op een succes. ,,Als we er wat aan verdienen, kan het zomaar zijn dat we dit in het najaar herhalen."