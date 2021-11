Kaatsheuvel wil af van ‘zwart gat’ in Hoofdstraat: actie voor nieuwe verlichting Sint Janskerk

‘Dit was moreel verwerpe­lijk. Haal besluiten GOL van tafel’. Critici blijven bij oproep

VLIJMEN/WAALWIJK - Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen legt zich niet neer bij de reactie van de provincie op een brief van de stichting, waarin ze de provincie onbehoorlijk bestuur verwijt rond de GOL. Samen met anderen is een scherpe brief opgesteld waarin ze vragen het besluit over de aanbesteding van tafel te halen.

4 november