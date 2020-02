Kaatsheuvel ziet parkeerbeleid net als in Waalwijk niet voor zich

WAALWIJK/KAATSHEUVEL - Volgens een eerste inschatting van Opiniepijlers zijn Waalwijkers dik tevreden over het parkeerbeleid in Waalwijk. Maar in Kaatsheuvel denken ze daar heel anders over.

Arie Lobregt woonde tot voor een jaar in Woudrichem. In het vestingstadje en daarbuiten is geen parkeermeter te zien, in Waalwijk wel. Dus moet er betaald worden, tot op zekere hoogte. Hij kan er goed mee leven, laat hij zaterdagmorgen via een ingevuld enquêteformulier van Opiniepijlers weten. ,,Ik doe altijd boodschappen in de Albert Heijn in de Els", zegt Lobregt. ,,Het uur gratis parkeren is daartoe ruim voldoende." Mocht hij meer winkels willen bezoeken, kost hem dat geen geld. ,,Ik woon in het centrum, breng ik mijn boodschappen eerst naar huis. Ga ik er te voet naartoe." Wel heeft hij nog een aanmerking op het parkeerbeleid. ,,In het centrum werken ze met ontheffingen. Soms kan ik daardoor mijn wagen niet kwijt. Een parkeervergunning zou voor mij een oplossing zijn.”

Opiniepijlers, die met een bus op het parkeerterrein bij de Els is neergestreken, onderzoekt namens de gemeente Waalwijk hoe de burger denkt over het parkeerbeleid. Vrijdag begonnen, tot en met woensdag kunnen de formulieren worden ingevuld. Een eerste, voorzichtige indicatie geeft aan dat de Waalwijkers zelf behoorlijk tevreden zijn, zegt Fred Eggink. ,,Ze zijn heel blij dat het beleid is aangepast. Dus een uur vrij parkeren bij dit winkelcentrum, twee uur aan de Taxandriaweg. Dat heeft bij de bevolking veel goodwill gekweekt.”

Parkeerplaatsen voor invaliden

Verbeteringen zijn er ook geopperd. ,,Sommige bewoners hadden last van haperende slagbomen. Er schijnt ook een grotere behoefte te zijn aan parkeerplaatsen voor invaliden. We horen ook dat ze soms lang moeten wachten op een parkeervergunning. Waalwijkers zijn ook tevreden over het aantal parkeerplaatsen. Je kunt dus makkelijk je auto kwijt. Als met al wordt het beleid gewaardeerd met een ruime voldoende."

De gemeente Waalwijk heeft Opiniepijlers ook gevraagd om inwoners van Kaatsheuvel te vragen naar het parkeerbeleid. Logisch is dat wel: de middenstand in Waalwijk haalt daar deels haar omzet vandaan. Eggink: ,,Zijn ze Waalwijk blij met het deels gratis parkeren, in Kaatsheuvel reageren ze daar anders op. 65 procent gaat bewust niet naar Waalwijk, juist vanwege het betaald parkeren. Dat het veel genuanceerder ligt, wordt niet meegenomen. In hun eigen woonplaats is het gratis, in Waalwijk betaal je. Dat is de perceptie."