Kaatsheuvelse hotels verhuren leegstaande kamers aan thuiswerkers

Spelende kinderen, huilende baby's, partners die de hele dag aan het bellen zijn. Thuiswerken kan deze weken nogal een uitdaging zijn, snappen ze bij Hotel de Kroon en GuestHouse Hotel Kaatsheuvel. Nu de kamers leeg staan, biedt eigenaar Coen Schelfhorst de ruimtes aan voor een aangepaste prijs. Voor hoeveel? ,,Wat iemand het waard vindt, wat iemand kan betalen. We leven in een nieuwe werkelijkheid", weet Schelfhorst. ,,Maar om een indicatie te geven: 200 euro voor een week, 600 euro voor een maand, dat lijkt me redelijk.”

Harde klappen

Vanwege het corona-virus ligt de hotelbranche op zijn gat. Ook bij Hotel de Kroon en het GuestHouse Hotel vangen ze harde klappen. ,,De omzet is teruggevallen tot nul, bijna nul", zegt Schelfhorst. Terwijl april na augustus dé topmaand van het jaar is voor de hotels in Kaatsheuvel. ,,De vakanties komen er aan, Nederland, België, Duitsland, die lopen we allemaal mis.”

Zielig in een hoekje gaan zitten, heeft geen zin, vindt de ondernemer. ,,Dus zijn we bij elkaar gaan zitten om te kijken wat voor mogelijkheden er zijn.” Kamers verhuren aan thuiswerkers, was zo'n idee. ,,Maar ook aan mensen die bijvoorbeeld een overbrugging nodig hebben omdat ze nog niet in hun nieuwe huis kunnen. Mensen die anders wellicht een stacaravan of een chalet op een camping hadden gehuurd.”

Geen banen op het spel

Niet dat de verhuur van kamers echt zoden aan de dijk zet. ,,Het is een druppel op een gloeiende plaat. Maar het is iets en we doen in ieder geval iets.” Dat is belangrijk, vindt Schelfhorst. ,,In het begin van de crisis waren we natuurlijk verdrietig. Personeelsleden hadden angst, waren bang hun baan kwijt te raken. Maar dat is niet aan de orde.”

De Kaatsheuvelse hotels gaan de coronacrisis overleven, verzekert Schelfhorst. ,,Het is natuurlijk de vraag hoe lang dit nog gaat duren en vooral ook hoe lang het duurt voordat bijvoorbeeld onze internationale klanten weer terug gaan komen. Maar het noodpakket van de overheid is goed, en wij moeten creatief zijn, ondernemen.”

Klussen