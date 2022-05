Kaatsheuvelse tennisclub Boemerang stort zich ook op padel

Jongetje uit boom gered door brandweer in Sprang-Capelle

SPRANG-CAPELLE - Een jongetje is donderdagmiddag om 13.45 uur uit een boom gered aan de Eikenlaan in Sprang-Capelle, met dank aan de brandweer. De avonturier was in de boom geklommen en kwam met zijn been klem te zitten.

