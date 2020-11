Kadra (17) was niet welkom met hoofddoek in sportschool

D66 loopt leeg in Brabant, partij verder zonder top drie

23 november DEN BOSCH - D66 kampt met een leegloop in Brabant. Na Anne-Marie Spierings en Femke Dingemans vertrekt nu ook Arend Meijer uit de provinciale politiek. Daardoor is er niemand meer over van de top drie waarmee de democraten in maart vorig jaar de verkiezingen ingingen. Ook nummer zeven, Liesbeth Sjouw, vertrekt.