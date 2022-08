Kammetjes en mul zand; de Loonse en Drunense duinen waren voor Lars Boom een ideale leerschool

In 2008 wordt hij wereldkampioen veldrijden bij de elite – het hoogst haalbare. Een jaar later schrijft hij in de Vuelta de vijftiende etappe op zijn naam. In 2014, in een etappe in de Tour de France, dokkerde de wielrenner razendsnel over de kasseien om te zegevieren in Roubaix. Hij won ritten in verschillende rondes: die van Groot-Brittannië, de Ronde van de Middellandse Zee en de Ster ZLM Tour.