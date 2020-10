Kan het in de horeca nog troostelozer? Helaas wel!

Opluchting bij De Voorste Venne: meer dan 30 bezoekers toegestaan

9 oktober DRUNEN - Ook theater De Voorste Venne in Drunen heeft ontheffing gekregen om meer dan dertig bezoekers in de theaterzaal toe te laten. Dat is vandaag bekend geworden. Met inachtneming van onder meer de 1,5 meter-maatregel betekent dat er maximaal negentig mensen in de zaal kunnen.