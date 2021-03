Kan Loon op Zand zelfstandig blijven? En bij welke buurgemeente voelen inwoners zich het meest thuis?

Als de gemeente financieel gezond is, de stoepen, straten en pleinen goed onderhouden, de voorzieningen op peil zijn en de belastingen niet de pan uit rijzen, dan zijn de inwoners van Loon op Zand tevreden. Misschien moet Loon op Zand daarvoor meer gaan samenwerken met andere gemeenten of zelfs fuseren, zo is het besef. Aan de andere kant: het bewaken van het eigen karakter van het dorp, is óók belangrijk. Want opgaan in een grote nieuwe gemeente: ,,Wordt de stem van Loon op Zand dan nog wel gehoord?”