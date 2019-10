Kanoërs Biesbosch te water door voorbijrazende speedboot: ‘Een bewuste, asociale actie’

Het had een fijn bedrijfsuitje moeten worden voor René Parijs en zijn collega's. Met zeven kano's trokken ze rond twee uur ‘s middags de Biesbosch in, via de Sloot van Sint Jan tot aan het bekende bruggetje aldaar. ,,Achter ons hoorden we toen al een motor- of speedboot aankomen'', vertelt de inwoner van het Brabantse Vlijmen. ,,Hij kwam met vólle snelheid voorbij, heel kort tussen ons en de kant in. Door de golfslag was er geen houden meer aan, we sloegen om. Je schrikt je rot.”

Te water

Samen met zijn dochter en schoonzoon - die in dezelfde kano zaten - belandde Parijs in het ijskoude water. De collega's die getuige waren van het vooral, waren het er direct over eens dat het ging om een bewuste actie. Parijs: ,,Het was een stiltegebied, je mag er maximaal zes kilometer per uur varen. Dit was expres. Leden van onze groep zeiden ook dat die twee gasten op die boot stonden te lachen. Ze gingen er ook meteen vandoor. Asociaal gewoon.”

De drie werden opgepikt door een paar dagjesmensen in een fluisterboot en door hen weer aan wal gezet. Een boswachter die toevallig passeerde, deed tevergeefs nog een poging om de speedboot nog te traceren. Hij spreekt van een ‘levensgevaarlijke actie’. ,,Met dit weer in het water belandden is echt geen pretje.”

Aangifte

Parijs beaamt dat. ,,Gelukkig hebben we in de haven mogen opwarmen in iemand zijn boot. We waren tot op het bot verkleumd.” Later op de dag deed hij aangifte. ,,Helaas hebben we geen heel goed signalement. Het ging allemaal zo snel”, stelt de Vlijmenaar. ,,We weten in ieder geval dat het om een boot ging met een ‘W’ en een '4' in het nummer en met een oude Yamaha-motor. Misschien dat andere mensen die gasten herkennen en dat ze dit zelfs vaker doen. Ik hoop dat ze nog gepakt worden.”