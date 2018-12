Kans op grote ingreep bij kruising Sprang-Capelle is klein: geen ongelukken

Zwaar vuurwerk en jerrycans met brandbare vloeistof gevonden in auto in Kaatsheu­vel: ‘Levensge­vaar­lijk’

23 december KAATSHEUVEL - In een auto in een woonwijk in Kaatsheuvel heeft de politie zaterdagavond 1440 nitraten en 240 cobra’s gevonden. Ook stonden er meerdere jerrycans met brandbare vloeistof in de auto. Het illegale vuurwerk is in beslag genomen.